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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кэмпфер о завершении карьеры: «Ментально еще могу играть, но физически я уже не тот. Благодарен «Трактору» и хочу быть честен перед клубом»

36-летний защитник в прошедшем сезоне провел 59 матчей и набрал 32 (10+22) очка в Фонбет чемпионате КХЛ.

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