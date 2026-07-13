Атаки украинских БПЛА на российские регионы: главное за 13 июля

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань По данным Министерства обороны РФ, с вечера 12 июля (20:00 мск) по утро 13 июля (08:00 мск) силы ПВО уничтожили 342 украинских беспилотника над 15 российскими регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей.