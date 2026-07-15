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ACA 205: Магомедов - Гасанов, Силва – Ондар, Резников – Гаджиев и другие бои

17 июля в Казахстане пройдет турнир АСА 205. Турнир возглавят два титульных боя – в полутяжелом весе Муслим Магомедов (16-0) подерется с Эльмаром Гасановым (12-1), в легчайшем – Жосиэль Силва (23-7) с Ренатом Ондаром (16-4).

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