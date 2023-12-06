Британия анонсировала санкции против поставщиков военного оборудования в РФ

REUTERS/Dado Ruvic 6 декабря Великобритания введет санкции против иностранных юридических и физических лиц, поставляющих в Россию комплектующие и оборудование, которые могут быть использованы в военных целях.
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