С сегодняшнего дня в России вводятся новые правила банковских переводов. Сумма перевода по упрощённой идентификации, где достаточно указать только ФИО и паспортные данные, увеличивается с 15 до 100 тысяч рублей.
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