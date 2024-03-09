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СК начал проверку после повреждения машиной самолета с пассажирами в Пулково

СК начал проверку после повреждения машиной самолета с пассажирами в Пулково

Грузовик, подвозивший бортпитание, повредил крыло самолета с пассажирами в аэропорту Пулково. Ленинградский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России начал доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

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