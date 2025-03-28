СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Идея хорошая, принимайте закон, и чтоб действовал прямо с 1-го апреля!Хватит сидеть на ...
  • Мурзик
    И чему у вас учится, вот это объясни?..Бежите из своих стран туда куда вас ни кто не звал и не ждёт, этому учится? В ...Скандальный муфти...
  • Александр Попов
    НЕ РАБОТАЮТ и в АРМИИ НЕ СЛУЖАТ - в РЕЗЕРВАЦИЮ.Началась раздача ...

Слёзы, мольбы, никакого плена. Шли убивать русских - все мертвы: Уничтожен самый опасный женский батальон ВСУ. Командира достали в Днепре

Слёзы, мольбы, никакого плена. Шли убивать русских - все мертвы: Уничтожен самый опасный женский батальон ВСУ. Командира достали в Днепре

Царьград Коллаж Царьграда Стало известно об уничтожении самого опасного и печально знаменитого женского батальона ВСУ - жестокие и замотивированные, они шли в штурмы целенаправленно убивать русских, однако подразделение было полностью уничтожено в ДНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШН
Шеин Никита
Подобных тварей, попавших в плен, нужно стерилизовать, а азовцев, айдаровцев и прочую бандеровскую нечисть кастрировать. Это не помешает им отрабатывать ущерб, нанесенный русскому народу и исконным русским землям и, кроме того, будут полностью соблюдены все &quot;свободы&quot;, за которые так ратует сегодняшняя  Европка!
Ответить
9 час.
Хамит Сабиров
ну что ж, туда им и дорога.
Ответить
8 час.
Oleg Prauskov
Даже не пытайтесь этих мразей жалеть и брать в плен,их надо уничтожить всех до единой!!!Их дорога только в АД,чтоб не рожали  новых таких же!
Ответить
7 час.
наверх