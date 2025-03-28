Слёзы, мольбы, никакого плена. Шли убивать русских - все мертвы: Уничтожен самый опасный женский батальон ВСУ. Командира достали в Днепре

ШН Шеин Никита Подобных тварей, попавших в плен, нужно стерилизовать, а азовцев, айдаровцев и прочую бандеровскую нечисть кастрировать. Это не помешает им отрабатывать ущерб, нанесенный русскому народу и исконным русским землям и, кроме того, будут полностью соблюдены все "свободы", за которые так ратует сегодняшняя Европка!

Хамит Сабиров ну что ж, туда им и дорога.