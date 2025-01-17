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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева получила предупреждение от судьи в матче с Фрех и выгнала маму с трибун

Мирра Андреева получила предупреждение от судьи в матче с Фрех и выгнала маму с трибун

При счете 6:2, 0:3 матча против Магдалены Фрех россиянка выбила с корта мяч. За это судья вынес ей предупреждение.

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