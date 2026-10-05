Врач Скорогудаева: молодежь в РФ массово заболевает диабетом из-за гиподинамии

Сахарный диабет все чаще начинают выявлять у молодых людей, что напрямую связано с их образом жизни. Это заболевание является следствием нехватки активности и чрезмерного объема моноуглеводов в рационе, что сегодня характерно для молодого поколения, объяснила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Ирина Скорогудаева в беседе с НСН.