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Газета.ру

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Врач Скорогудаева: молодежь в РФ массово заболевает диабетом из-за гиподинамии

Врач Скорогудаева: молодежь в РФ массово заболевает диабетом из-за гиподинамии

Сахарный диабет все чаще начинают выявлять у молодых людей, что напрямую связано с их образом жизни. Это заболевание является следствием нехватки активности и чрезмерного объема моноуглеводов в рационе, что сегодня характерно для молодого поколения, объяснила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Ирина Скорогудаева в беседе с НСН.

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