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Русская весна

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Новые удары Армии России по портовой инфраструктуре Одессы и военным складам

Новые удары Армии России по портовой инфраструктуре Одессы и военным складам

Продолжаются удары Армии России по портовой инфраструктуре Одессы и складам с военными грузами. Минобороны России сообщает, что в Одессе поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

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