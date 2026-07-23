Новые удары Армии России по портовой инфраструктуре Одессы и военным складам

Продолжаются удары Армии России по портовой инфраструктуре Одессы и складам с военными грузами. Минобороны России сообщает, что в Одессе поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
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