Украли три миллиона, но обещали вернуть. Украинские мошенники пытались заставить ветерана СВО залить зеленкой бюллетени

Мошенники с Украины пытались вынудить ветерана СВО залить зеленкой бюллетени Раненый ветеран специальной военной операции (СВО) из Горловки Кирилл Сидоров заявил, что украинские мошенники из кол-центров обманом украли у него три миллиона рублей и в обмен на возвращение денег заставляли его залить зеленкой урну для голосования, чтобы испортить находящиеся там бюллетени.
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