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Украли три миллиона, но обещали вернуть. Украинские мошенники пытались заставить ветерана СВО залить зеленкой бюллетени

Украли три миллиона, но обещали вернуть. Украинские мошенники пытались заставить ветерана СВО залить зеленкой бюллетени

Мошенники с Украины пытались вынудить ветерана СВО залить зеленкой бюллетени Раненый ветеран специальной военной операции (СВО) из Горловки Кирилл Сидоров заявил, что украинские мошенники из кол-центров обманом украли у него три миллиона рублей и в обмен на возвращение денег заставляли его залить зеленкой урну для голосования, чтобы испортить находящиеся там бюллетени.

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