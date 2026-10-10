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Аргументы и Факты

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Переговоры США и Украины завершились раньше срока в Майами

Переговоры США и Украины завершились раньше срока в Майами

Переговоры между украинской и американской сторонами, запланированные на 10 октября в Майами, не состоятся — они были завершены раньше намеченного срока.

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