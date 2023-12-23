Следующая СВО начнётся в Армении? Эксперт указал на тревожный фактор

Политолог Владимир Скачко прокомментировал отключение от эфира радио “Sputnik Армения”, отметив, что Ереван плотно встал на русофобские рельсы, как и УкраинаAlpha News попросили прокомментировать отключение на месяц от эфира радио “Sputnik Армения” политолога Владимира Скачко.
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