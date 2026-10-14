В Приморско-Ахтарском районе суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с владельца счёта, на который в январе 2025 года мошенники вывели 80 тыс.
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