Члены лобненского клуба «Активное долголетие» посетили Клин

Любители активного отдыха из Лобни побывали в местном краеведческом музее, музейно-туристическом центре, а также посетили выставочный зал имени народного художника Юрия Карапаева, чьи работы сравнивают с творчеством Врубеля.
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