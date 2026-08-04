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Военный под Севастополем открыл стрельбу по сослуживцам и случайным прохожим

Военный под Севастополем открыл стрельбу по сослуживцам и случайным прохожим

На месте работают следователи и оперативные службы В селе Хмельницком под Севастополем военнослужащий устроил стрельбу — в результате ЧП погиб один сослуживец, а также трое мирных жителей, еще несколько человек получили ранения.

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