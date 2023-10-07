Китайскую подлодку утопили "умные часы"? Трагедию превратили в шпионский детектив

В ходе расследования причин катастрофы якобы выяснилось, что британская разведка шпионила за подлодкой КНР через удалённый доступ к гаджету Apple, принадлежащему одному из высокопоставленных офицеров НОАК.
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