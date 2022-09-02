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Премьер Шмыгаль: Украина ожидает, что США поставят танки Abrams, а Германия — Leopard 2

Премьер Шмыгаль: Украина ожидает, что США поставят танки Abrams, а Германия — Leopard 2

Украина ожидает, что Соединенные Штаты поставят танки Abrams, а ФРГ — Leopard 2. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель правительства бывшей советской республики Денис Шмыгаль.

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