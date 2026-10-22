На 39-й неделе 2026 года в цифре вышло семь проектов, и они мало похожи друг на друга: документальный портрет комика, который почти девять лет не говорил публике о болезни, хоррор про детское шоу с оранжевым единорогом, мелодрама о потере и попытке жить дальше.