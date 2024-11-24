Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ядерное сдерживание-устрашение как предотвращение ядерной войны? Читая Караганова

Ядерное сдерживание-устрашение как предотвращение ядерной войны? Читая Караганова

Россия начала побеждать в борьбе против агрессии Запада на Украине, но для победы нужна серьёзная модернизация стратегических основ и многих аспектов прежней политики.

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Комментарии
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Сергей Киселев
Национализация элит? Смешная мысль...Только СОЦИАЛИЗМ....
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15 час.
А
Александр24
Угрозы, никак не подкреплённые действием, в конце-концов превращаются в пустые слова. Запад давно уже не верит, что Россия может как-то существенно ответить, поэтому постоянно наращивают свою помощь Украине. Подождите - они и Томагавки начнут поставлять, а потом дойдёт и до тактического ядерного оружия. А начиналось ведь когда-то с противогазов... А угрожать, когда сам боишься, бесполезное и даже вредное дело. Единственно, что нужно нам-это применить на Украине ТЯО, уничтожив пути поставки западного оружия - это сразу охладит все горячие головы.
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3 час.

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