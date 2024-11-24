Ядерное сдерживание-устрашение как предотвращение ядерной войны? Читая Караганова

А

Александр24

Угрозы, никак не подкреплённые действием, в конце-концов превращаются в пустые слова. Запад давно уже не верит, что Россия может как-то существенно ответить, поэтому постоянно наращивают свою помощь Украине. Подождите - они и Томагавки начнут поставлять, а потом дойдёт и до тактического ядерного оружия. А начиналось ведь когда-то с противогазов... А угрожать, когда сам боишься, бесполезное и даже вредное дело. Единственно, что нужно нам-это применить на Украине ТЯО, уничтожив пути поставки западного оружия - это сразу охладит все горячие головы.