Образ за 12 тысяч долларов: как выглядела Меган Маркл на семейном выходе с матерью

Меган получила награду «Женщины видения» за «пожизненную защиту интересов женщин и девочек» Во вторник 16 мая Меган Маркл вместе с принцем Гарри и матерью Дорией Рэгланд появилась на вручении премии «Женщины видения» на гала-концерте в Нью-Йорке.