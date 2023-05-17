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Образ за 12 тысяч долларов: как выглядела Меган Маркл на семейном выходе с матерью

Образ за 12 тысяч долларов: как выглядела Меган Маркл на семейном выходе с матерью

Меган получила награду «Женщины видения» за «пожизненную защиту интересов женщин и девочек» Во вторник 16 мая Меган Маркл вместе с принцем Гарри и матерью Дорией Рэгланд появилась на вручении премии «Женщины видения» на гала-концерте в Нью-Йорке.

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