Салат "В яблочко"

Этот сочный и недорогой салат стал для меня своего рода открытием. Во-первых, я всегда считала, что салат с белокочанной капустой годится исключительно для повседневного стола, а во-вторых, оказалось, что ананас и белокочанная капуста отлично сочетаются друг с другом.