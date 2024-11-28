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Поварёнок с лучшими рецептами

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    Ну и где статья? Одно, но?Курица на ростере

Салат "В яблочко"

Салат "В яблочко"

Этот сочный и недорогой салат стал для меня своего рода открытием. Во-первых, я всегда считала, что салат с белокочанной капустой годится исключительно для повседневного стола, а во-вторых, оказалось, что ананас и белокочанная капуста отлично сочетаются друг с другом.

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