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Новый Xiaomi MI Band получит изогнутый экран. Первое изображения

Новый Xiaomi MI Band получит изогнутый экран. Первое изображения

Компания Xiaomi работает над новым поколением фитнес-браслетом, которые будут оснащены изогнутыми экранами.

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