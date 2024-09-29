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Гарик Мартиросян уступил место ведущего Тимуру Родригезу

Гарик Мартиросян уступил место ведущего Тимуру Родригезу

Экс-ведущий занял место в жюри и с удовольствием наблюдает за работой коллеги. Гарик Мартиросян Пресс-служба ТНТ Тимур Родригез занял место ведущего шоу «Ярче звезд» на ТНТ, первый сезон которого вел Гарик Мартиросян.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Родригес одинв мире индустрии а эточмо жакая пародия. Тимурка родригес не смеши и смени фамилию или ник
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