Симулятор езды по бездорожью Expeditions: A MudRunner Game наконец получил кооперативный режим, но пока только в SteamИздательство Focus Entertainment и разработчики из Saber Interactive (SnowRunner) сообщили о выходе кооперативного режима для своего симулятора езды по бездорожью Expeditions: A MudRunner Game.