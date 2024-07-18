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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Симулятор езды по бездорожью Expeditions: A MudRunner Game наконец получил кооперативный...

Симулятор езды по бездорожью Expeditions: A MudRunner Game наконец получил кооперативный...

Симулятор езды по бездорожью Expeditions: A MudRunner Game наконец получил кооперативный режим, но пока только в SteamИздательство Focus Entertainment и разработчики из Saber Interactive (SnowRunner) сообщили о выходе кооперативного режима для своего симулятора езды по бездорожью Expeditions: A MudRunner Game.

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