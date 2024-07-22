В Казани планируют установить дополнительные светофоры на пяти участках дорог

В Казани до конца года планируют установить дополнительные светофоры на пяти участках дорог. Решение о расширении инфраструктуры было принято после многочисленных обращений жителей с целью снижения вероятности дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
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