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Глава СК РФ потребовал доклад после избиения подростков в Алтайском крае

Глава СК РФ потребовал доклад после избиения подростков в Алтайском крае

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела после избиения подростков в Алтайском крае.

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