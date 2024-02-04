Глава СК РФ потребовал доклад после избиения подростков в Алтайском крае

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела после избиения подростков в Алтайском крае.
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