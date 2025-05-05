Движение «Бессмертный полк» зарегистрировало свой товарный знак в Роспатенте

Он представляет собой изображение звезды, Георгия Победоносца и надпись Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» зарегистрировало свой товарный знак в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).
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