Что такое инстинкт самосохранения, и существует ли он на самом деле

Что такое инстинкт самосохранения Есть ли он у животных Есть ли он у человека Что такое инстинкт самосохранения Фото: Wirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM По сути, это спектр биологических процессов, которые помогают быстро реагировать в опасных для жизни ситуациях, и принимать решения Инстинкт самосохранения — это врожденная форма поведения живых существ при возникновении опасности, а также действия, которые предпринимаются, чтобы от этой опасности спастись.