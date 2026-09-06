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Разные страны и взгляды: как Кристина Орбакайте сохраняет связь между сыновьями Никитой и Дени

Разные страны и взгляды: как Кристина Орбакайте сохраняет связь между сыновьями Никитой и Дени

У Кристины Орбакайте трое детей, и судьба каждого сложилась по-своему. Старший сын Никита Пресняков пошёл в артисты, средний Дени Байсаров сознательно держится вдали от камер, а младшая дочь Клавдия растёт в совсем иных условиях.

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