Разные страны и взгляды: как Кристина Орбакайте сохраняет связь между сыновьями Никитой и Дени

У Кристины Орбакайте трое детей, и судьба каждого сложилась по-своему. Старший сын Никита Пресняков пошёл в артисты, средний Дени Байсаров сознательно держится вдали от камер, а младшая дочь Клавдия растёт в совсем иных условиях.
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