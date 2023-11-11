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РИА Новости: части картонного БПЛА США показали в представительстве ДНР в СЦКК

РИА Новости: части картонного БПЛА США показали в представительстве ДНР в СЦКК

Фрагменты американского беспилотного летательного аппарата картонного типа были показаны в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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