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Москвичам рассказали, когда можно увидеть сближение Юпитера и Марса

Москвичам рассказали, когда можно увидеть сближение Юпитера и Марса

Москвичи смогут понаблюдать за сближением Марса и Юпитера невооруженным глазом в середине августа. Об этом «Москве 24» рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

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