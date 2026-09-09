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$27 млрд "неожиданного" дефицита: Киев ищет виноватых, а ЕС — деньги

$27 млрд "неожиданного" дефицита: Киев ищет виноватых, а ЕС — деньги

В Европе возникли вопросы к Киеву после неожиданного запроса Украины на дополнительные $27 миллиардов до конца года.

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