Ледяные берега

Обычно во второй половине зимы Ладожские шхеры и часть открытой Ладоги оказываются скованы льдами. Но иногда даже при отрицательных температурах, которые держатся продолжительное время, вода в озере не замерзает.
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