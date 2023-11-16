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Телеканал «Моя Планета»

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Ледяные берега

Ледяные берега

Обычно во второй половине зимы Ладожские шхеры и часть открытой Ладоги оказываются скованы льдами. Но иногда даже при отрицательных температурах, которые держатся продолжительное время, вода в озере не замерзает.

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