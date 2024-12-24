Политолог Расмуссен: Маск будет рад улучшению отношений с Россией

Ранее предприниматель перестал помогать Украине Политолог, подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Эрл Расмуссен заявил в разговоре с «Известиями», что американский предприниматель и политик Илон Маск может быть открыт к попытке прекратить украинский конфликт и пойти на сближение с Россией.