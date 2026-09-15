СВР: спецслужбы НАТО нашли украинский след в ЧП с дроном в Лейпциге

Спецслужбы стран НАТО, изучив обстоятельства инцидента с дроном в аэропорту немецкого Лейпцига, сообщили своим властям об отсутствии даже малейших доказательств причастности России к ЧП.
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