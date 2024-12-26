Центробанк отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест»

Кредитная организация занимала 168-е место в системе регулятора Банк России отозвал с 26 декабря лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Гарант-Инвест», являющегося участником системы страхования вкладов.
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