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ЗАХАР ПРИЛЕПИН. ВОЙНА НЕОБЪЯВЛЕННАЯ, НО УЖЕ НЕИЗБЕЖНАЯ

ЗАХАР ПРИЛЕПИН. ВОЙНА НЕОБЪЯВЛЕННАЯ, НО УЖЕ НЕИЗБЕЖНАЯ

Такие вот новости сообщают нам, сразу скажем: неутешительные. Социологи в очередей раз прогнозируют серьезные изменения в демографической карте мира к 2050 году.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Говорят, что у него куча литературных рабов... говорят))
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2 час.
Sergiy Che
Ну про сие не знаю, но всё что написано читать можно один раз (да и то с мыслями: &quot;зачем я это прочёл?&quot;))
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1 час.
Natalija Osminina
Понятно, !&quot;рабы&quot; некачественные)))
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10 мин.

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