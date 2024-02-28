Такие вот новости сообщают нам, сразу скажем: неутешительные. Социологи в очередей раз прогнозируют серьезные изменения в демографической карте мира к 2050 году.
ЗАХАР ПРИЛЕПИН. ВОЙНА НЕОБЪЯВЛЕННАЯ, НО УЖЕ НЕИЗБЕЖНАЯ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Говорят, что у него куча литературных рабов... говорят))
Ответить
2 час.
Sergiy Che
Ну про сие не знаю, но всё что написано читать можно один раз (да и то с мыслями: "зачем я это прочёл?"))
Ответить
1 час.
Natalija Osminina
Понятно, !"рабы" некачественные)))
Ответить
10 мин.
Свежие комментарии