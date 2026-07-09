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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер: «Не могу быть уверен, что все проблемы с управлением этой машиной остались в прошлом»

Пилот « Феррари » Шарль Леклер рассказал о том, как на его подход к работе повлияет победа на Гран-при Великобритании .

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