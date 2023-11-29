В Котласе задержали двух 18-летних закладчиков с 65 граммами наркотиков

Молодые люди устроились «на работу» в онлайн-магазин по продаже запрещённых веществ, работающий в теневом сегменте интернетаОни получали от работодателей оптовые партии наркотиков, расфасовывали их на более мелкие и распространяли по городу через закладки.
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