Приморцам рассказали, что делать при встрече со змеями

Владивостокцы в соцсетях с поздней весны и до середины осени делятся фото и видео встреч со змеями. Как правило, это происходит при выездах на природу, но в отдельных случаях змеи отмечаются на улицах города, заползают на участки частных домов или даже в квартиры.