Жители Шпалерной требуют убрать свалку у дома 30

Жители дома 30 по Шпалерной улице сообщили, что во второй парадной месяцами копятся строительные отходы, из-за которых перекрыт доступ к электрооборудованию, почтовым ящикам и люку в подвал.
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