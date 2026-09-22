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Царьград

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Жители Шпалерной требуют убрать свалку у дома 30

Жители Шпалерной требуют убрать свалку у дома 30

Жители дома 30 по Шпалерной улице сообщили, что во второй парадной месяцами копятся строительные отходы, из-за которых перекрыт доступ к электрооборудованию, почтовым ящикам и люку в подвал.

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