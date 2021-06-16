Александр ТОЧИЛИН: Надеюсь, после игры в Копенгагене все снова поверят в нашу сборную

Практически всю свою карьеру Александр Точилин провел в московском «Динамо». В бытность президентом «Зенита» Виталий Мутко настойчиво звал защитника в «Зенит», но тот сохранил верность родному клубу.
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