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Александр ТОЧИЛИН: Надеюсь, после игры в Копенгагене все снова поверят в нашу сборную

Александр ТОЧИЛИН: Надеюсь, после игры в Копенгагене все снова поверят в нашу сборную

Практически всю свою карьеру Александр Точилин провел в московском «Динамо». В бытность президентом «Зенита» Виталий Мутко настойчиво звал защитника в «Зенит», но тот сохранил верность родному клубу.

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