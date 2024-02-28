Для сплочения граждан вокруг единственного лидера все средства хороши, даже лобовая атака. 25 февраля активисты Национально-освободительного движения "Штаб НОД Барнаул" во главе с координатором Штаба Давыдовой Натальей Платоновной провели у двух вокзалов информационную акцию по раздаче газет "Национальный курс", с освещением наших героиеских перспектив борьбы с англосаксами и американскими оккупантами (??? — где и когда […] Сообщение Предвыборная агитация от НОД — почто других кандидатов обидели? появились сначала на Дзен дневник.