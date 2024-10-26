История России — это история княжений и царств, укладов — от первобытнообщинного до коммунистического.
Александр Проханов: Восстание в Донбассе и восстание БРИКС — это единый поток истории
Комментарии
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Александр Т
Я надеюсь вождь восстания 91года это не алкаш Ельцин.
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5 час.
ВП
Виктор Попов
Уважаемые! МногоСловие - НЕ Всегда Признак Чего-либо Умного или Глупого!!! Однако! "Краткость - Сестра Таланта"!!! Жизнь НЕ Объять Одним Словом!!! В Понятие - ЖИЗНЬ - Входит Очень и Очень Много Чего!!! И Если Это "Много Чего!" Объединить в Одно Простое РУССКОЕ Слово - СПРАВЕДЛИВОСТЬ! - то и! - "ЖИЗНЬ Будет ХОРОША!!! и ЖИТЬ - ХОРОШО!!!"
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4 час.
ОС
Олег Сорин
Вы пользуетесь электронной банковской картой? Если да Вы не ищете выхода... Люди ленивы по своей сути и их делают ещё более ленивыми... На пороге чисто электронные деньги, это удобно, но.... финансовой свободы больше не будет
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1 час.
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