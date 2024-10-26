Александр Проханов: Восстание в Донбассе и восстание БРИКС — это единый поток истории

Александр Т Я надеюсь вождь восстания 91года это не алкаш Ельцин.

ВП Виктор Попов Уважаемые! МногоСловие - НЕ Всегда Признак Чего-либо Умного или Глупого!!! Однако! "Краткость - Сестра Таланта"!!! Жизнь НЕ Объять Одним Словом!!! В Понятие - ЖИЗНЬ - Входит Очень и Очень Много Чего!!! И Если Это "Много Чего!" Объединить в Одно Простое РУССКОЕ Слово - СПРАВЕДЛИВОСТЬ! - то и! - "ЖИЗНЬ Будет ХОРОША!!! и ЖИТЬ - ХОРОШО!!!"