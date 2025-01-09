Пушилин: укрепрайон Курахово сопоставим по значимости с Авдеевкой и Угледаром

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что освобождённое бойцами ВС России Курахово является укрепрайоном, сопоставимым по значимости с Авдеевкой и Угледаром.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии