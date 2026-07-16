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Стратегический резерв нефти США обвалился до минимума за 43 года

Стратегический резерв нефти США обвалился до минимума за 43 года По данным EIA, за отчётную неделю резервы уменьшились на 2,985 млн баррелей и составили 316,504 млн баррелей.

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