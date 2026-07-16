Стратегический резерв нефти США обвалился до минимума за 43 года По данным EIA, за отчётную неделю резервы уменьшились на 2,985 млн баррелей и составили 316,504 млн баррелей.
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Стратегический резерв нефти США обвалился до минимума за 43 года По данным EIA, за отчётную неделю резервы уменьшились на 2,985 млн баррелей и составили 316,504 млн баррелей.
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