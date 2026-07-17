Энтомолог Гниненко: в РФ необходимо завезти врагов испанских слизней

Чтобы остановить рост популяции испанских слизней в России, необходимо завезти в страну их врагов. Такое мнение в интервью газете "Взгляд" высказал заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.