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Газета.ру

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Энтомолог Гниненко: в РФ необходимо завезти врагов испанских слизней

Энтомолог Гниненко: в РФ необходимо завезти врагов испанских слизней

Чтобы остановить рост популяции испанских слизней в России, необходимо завезти в страну их врагов. Такое мнение в интервью газете "Взгляд" высказал заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.

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