Вбросов дезинформации не будет. Демократы во главе с Харрис стоят на страже

Демократы готовятся быстро среагировать в соцсетях и по ТВ призывами к спокойствию и терпению при подсчете голосов на попытку Дональда Трампа досрочно заявить о победе на выборах, что он уже делал в 2020 году, сообщили агентству Reuters представители предвыборного штаба Харрис и Демократической партии.