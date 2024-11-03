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Вбросов дезинформации не будет. Демократы во главе с Харрис стоят на страже

Вбросов дезинформации не будет. Демократы во главе с Харрис стоят на страже

Демократы готовятся быстро среагировать в соцсетях и по ТВ призывами к спокойствию и терпению при подсчете голосов на попытку Дональда Трампа досрочно заявить о победе на выборах, что он уже делал в 2020 году, сообщили агентству Reuters представители предвыборного штаба Харрис и Демократической партии.

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