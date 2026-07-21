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Аргументы недели

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Россельхознадзор ограничил ввоз продукции от пяти экспортёров Узбекистана

Россельхознадзор ограничил ввоз продукции от пяти экспортёров Узбекистана

Россия вводит ограничения на поставки овощей и фруктов из Узбекистана. С 23 июля под запрет попадёт продукция пяти узбекских экспортёров, которые допустили наибольшее количество нарушений.

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